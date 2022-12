L’Asrem aveva bandito un avviso per soli titoli per l’assunzione a tempo determinato di 23 medici della disciplina di Anestesia e Rianimazione. Purtroppo però, come spesso accade in Molise, sono solo 4 gli specializzandi ad aver risposto al bando secondo il verbale redatto dalla Commissione esaminatrice Asrem che ha provveduto alla valutazione dei titoli e ad approvare la relativa graduatoria.