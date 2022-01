L’Asrem cerca personale medico: bando a tempo indeterminato per 32 posti

Nell’ambito dell’attuazione del Piano Assunzionale e con particolare riferimento al reclutamento del personale medico, si rende noto che, nella giornata del 19/01/2022, ASREM ha proceduto a deliberare i seguenti bandi di concorso A TEMPO INDETERMINATO per complessivi n. 32 posti.

In dettaglio:

delibera n. 53/2022 12 posti MEDICINA INTERNA;

delibera n. 54/2022 3 posti GASTROENTEROLOGIA;

delibera n. 55/2022 2 posti MALATTIE INFETTIVE;

delibera n. 56/2022 3 posti OFTALMOLOGIA;

delibera n. 57/2022 6 posti PATOLOGIA CLINICA;

delibera n. 58/2022 6 posti PNEUMOLOGIA.

Contestualmente sono stati banditi anche gli avvisi pubblici a tempo determinato per le medesime discipline e per lo stesso numero di posti.

SI PRECISA CHE LE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE POTRANNO ESSERE INOLTRATE ALL’ESITO DELLA PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE (per i concorsi a tempo indeterminato) E SUL BUR MOLISE (per gli avvisi a tempo determinato).

“Continua l’attività di reclutamento da parte di ASREM – commenta il Direttore Generale Oreste Florenzano – e sento il dovere di ringraziare il personale amministrativo che, con quotidiana sforzo, lavora per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per garantire la copertura di importanti ed indispensabili ruoli professionali”