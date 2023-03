L’Asrem cerca il nuovo Direttore generale dopo Florenzano: al via la selezione

E’ stato pubblicato dalla regione Molise l’avviso per manifestazione d’interesse (rivolto esclusivamente a candidati inseriti nell’Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, pubblicato sul sito del Ministero della Salute) per selezionare quello che sarà il nuovo Direttore generale dell’Azienda sanitaria regionale (Asrem) in sostituzione di Oreste Florenzano il cui mandato è terminato lo scorso 28 febbraio. La selezione dei candidati sarà effettuata da una Commissione nominata con provvedimento della Giunta regionale e composta da esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti che non si trovino in situazioni di conflitto d’interessi, di cui uno designato dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) e uno individuato dalla Regione.