L’Asrem cerca disperatamente pediatri: Avviso per 6 posti in attesa del nuovo concorso già bandito

L’Asrem ci riprova. Data la carenza di pediatri e la necessità di coprire i posti vacanti per evitare l’interruzione di pubblico, l’Azienda Sanitaria Regionale ha bandito un avviso pubblico per soli titoli per il reclutamento di 6 pediatri, nelle more dell’espletamento del nuovo concorso.

Allo scorso concorso a tempo indeterminato per 7 medici, è stato reclutato un solo pediatra, pertanto restano 6 posti vacanti. E così l’Asrem ha bandito un nuovo concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 6 dirigenti medici per la disciplina di pediatria. Nell’attesa che venga espletato questa concorso, e riscontrata l’urgenza di avere immediatamente medici, è stato indetto un Avviso per soli titoli per 6 poti a tempo indeterminato. Insomma la caccia ai pediatri continua.