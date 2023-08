L’Asrem cerca cardiologi, zero candidature

Solo in due hanno risposto all’avviso ma entrambe le istanze sono inammissibili

Ancora un bando Asrem andato a vuoto e tutto da rifare. Continua il problema tutto molisano nell’ambito della sanità pubblica alle prese con la costante carenza di personale specializzato.

L’Azienda sanitaria, infatti, cercava due medici specialisti in Cardiologia-Emodinamica, ma all’Avviso per soli titoli finalizzato al conferimento di otto incarichi libero-professionali si è registrata l’assenza di istanze. O meglio, due sono pervenute alla sede di via Petrella. Ma entrambe non sono state ammesse e quindi non saranno valutabili.

Il commissario straordinario Asrem, Evelina Gollo, ha spiegato nel provvedimento che una è stata scartata “in ragione dello stato di quiescenza del candidato”, mentre l’altra è stata presentata fuori termini e il candidato, peraltro, “non è in possesso del requisito specifico della specializzazione”.