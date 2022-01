L’Asrem cerca 6 pediatri, all’Avviso non risponde nessuno

Assenza di istanze di partecipazione per ricoprire i posti, a tempo determinato, di dirigenti medici della disciplina di pediatria

Continuano ad andare deserti i bandi e gli Avvisi pubblicati dall’Asrem per la ricerca di personale sanitario in Molise. E così l’emergenza si fa sempre più pressante e la carenza dei medici sta diventando un problema con conseguenze importanti per la sanità molisana.

Il Direttore Generale dell’Asrem ha reso noto, con propria delibera, dell’assenza di istanze di partecipazione pervenute relativamente avviso pubblico per soli titoli finalizzato all’assunzione a tempo determinato di n. 6 dirigenti medici della disciplina di pediatria –pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 46 del 16/11/2021.

Quello della mancanza di pediatri è ormai una vera e propria emergenza per gli ospedali molisani e per il Cardarelli in particolare, insieme a quella degli anestesisti. La poca attrattività della nostra sanità resta il problema principale.