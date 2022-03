L’Asrem cerca 28 medici per il 118 ma rispondono solo in 4: continua l’emergenza

Uno è stato escluso per mancanza di requisiti: continua la carenza di personale anche per il servizio d’emergenza

Solite difficoltà per la sanità molisana, afflitta, come noto, da un’atavica carenza di personale che sta diventando sempre più una vera e propria emergenza.

Ancora problemi nella nostra regione nel reperire medici da destinare alle strutture dell’Azienda sanitaria regionale .

All’avviso pubblico dello scorso 19 gennaio per l’assegnazione di 28 incarichi convenzionali a tempo indeterminato vacanti nel Servizio di emergenza territoriale 118, hanno risposto solo in quattro, di cui uno escluso perché non in possesso dell’attestato di idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza.

Un propblema che si protrae da tempo: sono anni, infatti, che i bandi per l’assunzione di personale medico, anche a tempo indeterminato come in questo caso, vanno deserti. Segno evidente di una mancanza di attrattività da parte della sanità della nostra regione.