L’Asrem cerca 17 medici in Radiodiagnostica, pubblicato Avviso

L’Asrem ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 17 medici nella disciplina di Radiodiagnostica.

Come specificato nel provvedimento firmato dal commissario straordinario dell’Azienda sanitaria, Evelina Gollo, la graduatoria verrà utilizzata per la copertura dei posti che si renderanno vacanti nel biennio successivo alla sua approvazione e per gli eventuali nuovi posti previsti dal Piano triennale del fabbisogno del personale 2022-2024 in corso di approvazione.

Data l’urgenza del reperimento delle figure professionali citate, l’Asrem ha pubblicato un secondo Avviso, per soli titoli, destinato all’assunzione a tempo determinato del medesimo numero di professionisti e del medesimo ambito.