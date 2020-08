Lasertag Club arriva ad Isernia, il videogame dal vivo in Villa comunale

Lasertag Club di nuovo ad Isernia per realizzare un’avvincente battaglia a colpi di laser. Domenica 23 agosto, presso l’area verde della Villa Comunale, in collaborazione con il Bar/gelateria il Chiosco, sarà installata dai ragazzi dell’asd ProMolise una maxi arena gonfiabile che riprodurrà un campo di gioco lasergame con labirinti ed effetti di luci. Il gioco è aperto a tutti dai 6 anni in su. Ideale per gruppi di amici e famiglie che vogliano provare l’esperienza adrenalinica di uno spara tutto proprio come in un video gioco. Basterà formare un team da 3 persone per sfidare altri giocatori nell’arena. Si utilizzeranno fucili da lasertag leggeri e manegevoli, adatti a tutti, totalmente innocui, con punteggi e risultati in tempo reale. Il team che nella giornatà totalizzerà il punteggio maggiore potrà partecipare alla finale nazionale del campionato Fortlife. Nel pieno rispetto della normativa anti covid-19 è obbligatorio l’utilizzo della mascherina. L’Asd Promolise garantisce la sanificazione di tutte le attrezzature dopo ogni cambio turno. Il gioco necessita di prenotazione che può essere effettuata al numero 3289638235 . Per ogni altra informazione visitare il sito www.lasertagclub.it , oppure la la pagina Instagram https://www.instagram.com/lasertag_club/

