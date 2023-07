L’ASD Polisportiva Vastogirardi regolarmente iscritta al campionato di Serie D 23/24

L’A.S.D. Polisportiva Vastogirardi omunica che la documentazione relativa all’iscrizione al prossimo campionato di Serie D è stata depositata entro i termini previsti e conseguentemente accettata.

La procedura d’iscrizione è andata a buon fine senza alcun tipo di problema. L’A.S.D. Polisportiva Vastogirardi quindi è ufficialmente iscritta al campionato di Serie D per la stagione 2023-2024.

Sarà la nostra quinta stagione nella quarta serie regionale.

Si prospetta una stagione molto lunga e impegnativa, con il presidente Andrea Di Lucente che rassicura sul fatto di mettere a disposizione del mister Bifini una squadra all’altezza della categoria. Per noi, è segno anche di continuità per portare in alto il paese di Vastogirardi, non solo, per fare crescere tutto il territorio dell’Alto Molise.

E anche quest’anno ci “D”ivertiamo! ASD Polisportiva Vastogirardi