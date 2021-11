L’Asd Pescolanciano si fa valere: domenica l’ultima vittoria contro il Longano Calcio

Calcio/Seconda Categoria.

I ragazzi dell’Asd Pescolanciano sono tornati ad esultare. Domenica, 21 novembre, l’ultima partita vinta contro il Longano Calcio. Dall’inizio del Campionato di Seconda categoria hanno affrontato una sola sconfitta e un pareggio. Il resto delle partite le hanno tutte vinte: con 10 punti in classifica, si posizionano al quarto posto, a pochi passi dal podio. E i presupposti per “volare” ci sono tutti. Dopo una partenza a singhiozzo a causa delle restrizioni per il covid e i conseguenti ritardi negli allenamenti, i ragazzi si sono riscattati dimostrando capacità e motivazione. Il loro entusiasmo li ha portati a migliorarsi come squadra, come gruppo, come amici e così facendo sono riusciti ad avvicinare anche i più giovani a questo sport. Tutti i ragazzi dell’Asd Pescolanciano, a partire dall’allenatore Antonio Padula, intendono ringraziare per il supporto, economico ed emotivo, chiunque abbia contribuito a sostenerli, specie il sindaco di Pescolanciano, Manolo Sacco, che spesso dà una mano anche negli allenamenti.