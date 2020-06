Lascia la comunità dove era ricoverato e va in giro con pistola e tesserino falso: arrestato

Era ricoverato in una comunità in Molise il 40enne arrestato a Pescara dai carabinieri perché trovato a passeggio per le vie del centro armato di pistola e con un falso tesserino. L’uomo dovrà rispondere del reato di “detenzione illecita di segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in uso ai corpi di polizia”. I carabinieri sono intervenuti in seguito alla segnalazione del comportamento anomalo del 40enne, il quale, una volta individuato è stato sottoposto a perquisizione personale. I carabinieri lo hanno trovato in possesso di tessera e placca con relativo porta placca avente scritta “polizia tributaria agenzia delle entrate”, di una pistola a salve calibro 8, completa di caricatore, con tappo rosso, nonché di una scatola di munizioni.