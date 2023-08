‘L’artista e l’uomo Bartolomeo Terzano’

Nel Pantheon Molisano degli uomini illustri merita di essere annoverato, insieme a Pietro da Morrone, Cola Monforte, Paolo Saverio Di Zinno, Vincenzo Cuoco, Vincenzo Tiberio, a pieno titolo, anche Bartolomeo Terzano, talentuoso artista dell’acciaio traforato, che innalzò a vette d’eccellenza la lavorazione dell’acciaio con inimitabile maestria. Le sue capacità tecniche ed artistiche furono riconosciute e apprezzate anche a livello internazionale con la partecipazione agli Expò che si tennero, tra gli altri, a Londra, Berlino e Parigi nel periodo tra il 1862 ed il 1873, anno in cui gli fu attribuito un ambito premio, proprio a conferma della sua assoluta padronanza di un materiale “forte e gentile”. Il Terzano si innestò nel solco di una grande tradizione artigianale già fiorente nel XV secolo quando Campobasso veniva posta a livello di Damasco e di poche altre città inglesi nella lavorazione dell’acciaio per la produzione di armi. Questa tradizione fu poi interrotta nel ‘700 da un editto di Carlo III di Borbone, che costrinse i maestri molisani a convertire la loro precedente produzione in forbici e coltelli, trasformando in tal modo le loro creazioni ed introducendo la tecnica dell’acciaio traforato. Bartolomeo Terzano illuminò questa particolare arte con il suo talento al quale unì doti imprenditoriali creando una fiorente bottega che arrivò ad avere trenta operai. Grazie anche all’ incontro con il re d’Italia Vittorio Emanuele II, conosciuto a Firenze nel 1861, Bartolomeo Terzano venne ingaggiato per la produzione di un neccessaire destinato a Napoleone III, imperatore di Francia. Per motivi misteriosi e mai chiariti il dono non verrà mai consegnato, ma questo episodio rappresenta un ulteriore testimonianza del livello raggiunto dal nostro concittadino. Il Terzano oltre ad essere un fine cesellatore dell’acciaio traforato fu un uomo immerso pienamente nel suo tempo. Si distinse per la sensibilità e la solidarietà mostrata nei confronti delle classi più povere.

Con la sua attività di politico, fu cinque volte consigliere comunale, difese sempre i più deboli che nella società del tempo erano la stragrande maggioranza dei cittadini, privi di qualsiasi tutela. Propose anche un progetto rivoluzionario per quegli anni, in collaborazione con un uomo d’affari di Caserta: la costituzione di una banca popolare che favorisse il credito e combattesse la gravissima piaga dell’usura. Quando nel 1887 morì, Campobasso ne seguì attonita le esequie e pianse un suo figlio prediletto. Mi permetto a questo punto, di aggiungere una considerazione del tutto personale: quattro anni dopo la morte del Terzano, Leone XIII promulgò la Rerum Novarum, enciclica innovatrice e progressista, che fondò la dottrina sociale della Chiesa. Il nostro illustre concittadino forse aveva percepito in anticipo che i tempi erano maturi per un incisivo intervento nelle arcaiche strutture sociali italiane per strappare dall’ indigenza le popolazioni ancora trascurate dalla politica e tentare di ridurre le disuguaglianze fra i cittadini sul piano sociale, economico e giuridico. Il Terzano fu sempre pronto a difendere gli operai, senza mai schierarsi apertamente, tanto da farsi apprezzare sempre da tutti. A testimonianza di ciò le sue ripetute vittorie elettorali come consigliere comunale, presentato addirittura da entrambi gli schieramenti elettorali (ancora non erano presenti partiti veri e propri sulla scena politica italiana) come sapientemente illustrato dal dottor Mancini.

Questo campobassano profondamente innamorato della sua città ebbe, come detto, nella sua bottega fino a trenta operai che continuò a pagare regolarmente anche nei momenti più bui, quando l’artigianato dell’acciaio arrancava. Il Terzano non si risparmiò mai, intervenendo ogni volte che fosse necessario per aiutare e soccorrere colleghi ed artigiani precipitati nella spirale delle varie crisi economiche post-unitarie. Il relatore ha narrato con dovizia di particolari, la traiettoria percorsa dal nostro concittadino, i suoi successi professionali, ottenuti grazie al grande amore che aveva verso la sua attività, la sua vita familiare funestata dalla morte della prima moglie ma anche allietata dalla nascita di ben tredici figli tra primo e secondo matrimonio. In conclusione un personaggio da apprezzare per le sue qualità artistiche e conoscere per seguirne il limpido esempio di impegno e generosità. L’evento organizzato questa sera ha magistralmente posto in evidenza l’artista e l’uomo Bartolomeo Terzano, con le sue innumerevoli ed affascinanti sfaccettature, ancora oggi attuali.

Maurizio Colitti