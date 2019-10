L’arte per raccontare i disturbi specifici dell’apprendimento

L’evento si è svolto questa mattina presso la sala consiliare del comune di Termoli

REDAZIONE TERMOLI

“L’arte per raccontare i DSA”. E’ questo il nome dell’evento presentato questa mattina presso il comune di Termoli da “Il Gemello di Einstein”, il centro per l’apprendimento aperto a tutti ragazzi con disturbi specifici dell’apprendimento e bisogni educativi speciali. L’evento, che ricade proprio nella settimana nazionale della dislessia, ha avuto come tema l’importanza rivestita dai linguaggi artistici differenti per lo studente e il suo rapporto con l’apprendimento. In questo senso l’obiettivo della giornata è stato quello di informare in merito ai disturbi specifici dell’apprendimento mostrando l’importanza di narrare delle storie che devono essere ascoltate. Dopo i saluti iniziali dell’Assessore alle Politiche Sociali Silvana Ciciola e del consigliere comunale Nicola Malorni sono stati mostrati ai ragazzi della scuola media Albert Schweitzer di Termoli delle clip estratte da 5 film significativi. Francesca Lembo, tutor DSA/ADHD e responsabile del Gemello di Einstein, ha poi parlato della raccolta di poesie realizzate dagli studenti del suo centro: “Dentro Io mi Sento Libero E Sono Sempre Io a scegliere dove Andare, edite in digitale da Raw Signs, nella collana On Offense.