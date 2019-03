L’arte del presepe storico napoletano del ‘700 a Venafro

REDAZIONE

Unanimità di apprezzamenti a Venafro per l’arte del presepe storico napoletano del ‘700 portata in Molise

da un giovane artigiano di San Gregorio Armeno, zona tipica del capoluogo partenopeo rinomata proprio

per l’arte presepiale di tanti artigiani campani. In Molise ha provveduto a portarla Luigi Lametta, 48enne

capofamiglia ammogliato con figli che ha scelto questa regione quale sua nuova meta lavorativa. E gli

apprezzamenti per i suoi particolarissimi presepi in legno non sono tardati ad arrivare, come dimostrato dal

recente premio ottenuto dall’artigiano campano nell’ambito della recente mostra presepiale alla Palazzina

Liberty di Venafro. «Eravamo diversi espositori -afferma l’uomo- con lavori di buon pregio, compreso il mio

che la giuria ha inteso premiare. Sono soddisfatto dell’attestato riservatomi ed orgoglioso dell’accoglienza

di Venafro e dei venafrani nei confronti dei miei lavori. Penso di restare stabilmente in Molise, terra

ospitale di gente per bene».