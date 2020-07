L’arte del cavalcare al Castello Ducale di Pescolanciano

«In pochi sanno che le regole del cavalcare e del dar di spada che vennero adottate in Europa, nacquero in Molise più di trecento anni fa»

«Dopo un periodo forzato di chiusura riaprono al pubblico le sale del castello d’Alessandro. In pochi sanno che le regole del cavalcare e del dar di spada che vennero adottate in Europa, nacquero in Molise più di trecento anni fa. Domenica 26 luglio sarà inaugurata la sala “Arte del Cavalcare” dedicata all’opera di Giuseppe d’Alessandro all’interno del castello ducale d’Alessandro. Siamo a “cavallo” tra il seicento ed il settecento, quando Giuseppe d’Alessandro già finito in esilio per le sue idee mette su carta le regole su come si deve cavalcare e dar di spada. Nel 1711 viene data alle stampe la sua opera “L’arte del cavalcare”. Le regole su come brandire le armi e come curare o montare a cavallo secondo gli stilemi del duca di Pescolanciano divennero un punto di riferimento per le corti europee. Non solo regole comunque ma anche poesie legate alle idee sui principi etici della guerra prima dell’avvento delle armi da fuoco da lui chiamate “infernetti portatili”. La guerra per il duca è soprattutto una questione d’onore. L’archibugio o la bombarda erano considerate armi da codardi. La sala è frutto di una prima raccolta di materiale relativa alla tradizione della famiglia d’Alessandro che grazie alla collaborazione con Intramontes. sta sviluppando un progetto di recupero del castello di Pescolanciano Alle ore 16 è prevista l’inaugurazione. Gradita la prenotazione ingresso castello per ore 15.30 al numero 3316195078 per poter contingentare i rientri in osservanza alle disposizioni vigenti sul covid19».