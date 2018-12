L’arte del ballo al centro della festa di Natale dell’Auser alla Rsa di Larino

«Benvenuti alla festa di Natale organizzata per voi!». Con questa frase si è dato inizio allo spettacolo di danza, realizzato per gli ospiti della RSA di Larino, presso i locali della “Casa della Salute Vietri”, domenica 23 dicembre, dall’Auser di Campomarino in collaborazione con la scuola di ballo Studio Danze 1.

I maestri Nicola e Filomena Colatriano, campioni di ballo e direttori della scuola di ballo Studio Danze 1 hanno aperto lo spettacolo con un Foxtrot. Hanno scelto di ballare in abiti semplici, rinunciando ai vestiti da gara, per trasmettere in semplicità le emozioni dell’arte della danza. Seguiti da Michele e Maria, giovani campioni della scuola, con un Samba e poi via con i balli di gruppo guidati dalla Teacher Valeria Colatriano, giovanissima ma con una ricca carriera agonistica nella danza.

Il pomeriggio è trascorso velocemente tra cha cha cha, paso doble, bachiata e tarantella, una scaletta sapientemente organizzata per alternare balli di coppia e di gruppo, organizzata dalla presidente dell’Auser di Campomarino Mirella Croce, dopo essersi consultata con i maestri di danza.

Speaker dell’evento Graziella Vizzarri, presidente dell’Auser di Larino, che ha prestato la sua voce per illustrare le emozioni regalate dalla danza, hanno collaborato all’evento anche il dj Gianfranco e il medico, ma per passione fotografo, Guerino Trivisonno. «Quest’anno, la scuola di ballo Studio Danze 1, ha scelto di svolgere l’annuale saggio Natalizio nella cornice della RSA – ha detto Mirella Croce promotrice dell’evento – Vogliamo illustrarvi la danza con semplicità, senza inutili artifizi e festeggiando insieme».

Nel corso dello spettacolo non sono mancate sorprese. Il corpo di ballo ha voluto festeggiare il compleanno di due meravigliose donne, ospiti della struttura, la 92 enne Natalia e la 96enne Natalina. Il maestro Nicola dopo averle omaggiate con dei fiori, con galanteria d’altri tempi ma con la dolcezza di un figlio, ha dedicato loro un Valzer Viennese ballato in coppia con sua moglie Filomena. Che emozione per le due festeggiate. Tanta quanta ne ha provata una giovane ballerina, Fatima, definita “il fiore della scuola Studio Danze 1”, che ha realizzato il sogno di ballare durante il saggio con il suo maestro. Qualche lacrima di gioia è scivolata sui volti dei presenti per condividere l’emozione di Fatima che realizzava un piccolo desiderio.

Dopo tante emozioni è arrivato il momento dei saluti e dello scambio di auguri, agli ospiti della RSA è stato fatto anche un piccolo dono. Lo spettacolo si è concluso con un selfie di gruppo, ovviamente postato su fb, in ricordo dell’evento. «Grazie del pomeriggio, anzi dell’emozionante pomeriggio vissuto insieme. Ringrazio la famiglia Auser e la scuola di ballo Studio Danze 1, per quanto avete realizzato e per la delicatezza con cui lo avete realizzato» ha detto Carmen, educatrice/animatrice della RSA.