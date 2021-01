L’arte come lavoro, l’arte come riflessione cristiana

“ALESIA ED I SUOI COMPAGNI DI VIAGGIO” ospitano ancora una volta, nella consueta rubrica settimanale, il prezioso contributo di Giancarlo Polenghi.

di Giancarlo Polenghi*

L’arte è il lavoro umano per eccellenza perché è materiale e spirituale insieme, come lo è l’uomo, perché implica l’uso della ragione e del sentimento, dell’intuizione e dell’argomentazione, della mano e della mente. La poesia, e l’arte, in tutte sue forme, arriva lì dove l’uomo può arrivare e anche oltre, perfino a Dio. La dimensione artistica è sempre umana e divina (in quanto riflesso della creazione a immagine e somiglianza). Ciò avviene sempre, ossia non solo quando si fa arte sacra, che è pure la più difficile (e facile insieme) tra le arti.

Dare spazio all’arte allora non significa perdere tempo, esattamente come non è perdere tempo dedicarsi alla contemplazione, alla preghiera. Il mondo in cui viviamo, soprattutto in occidente, dà molta importanza al potere sul mondo e sulle cose, ma questo potere rischia di essere (di fatto lo è) distruttivo, come spesso sperimentiamo.

L’arte aiuta a riflettere senza chiudere e definire (ecco perché l’arte è una strada di vera teologia). Ma l’indeterminatezza apparente dell’arte (“apparente” perché l’arte è sempre concreta e finita) è un’accusa agli artisti di scarso pragmatismo, di essere scollati dalla realtà, e quindi di avere poca influenza sul mondo. Ma non è così. L’arte dà senso e dà speranza. Per rendersene conto basta entrare in un museo. È importante che i cristiani si dedichino all’arte, con fede in Dio e nell’arte.

Certo l’arte contemporanea è più ostica. La speranza si tramuta talvolta in disperazione, il linguaggio si fa più incomprensibile (per capire bisogna “studiare”, apprendere un nuovo lessico), e non bisogna farsi prendere dalla fretta di giudicare. Tutto questo deve essere oggetto di riflessione e di discernimento. Eppure bisogna essere consapevoli che c’è un’ambiguità della bellezza, esiste una bellezza e un’arte demoniaca, dotata di grande fascino. In quanto tale l’arte del maligno, se smascherata (condizione assolutamente necessaria), contribuisce anch’essa, proprio nel gioco del discernimento, alla maggior gloria di Dio.