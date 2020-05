L’arte che supera il Covid, ecco il museo in “edizione domestica”

Un museo spontaneo e online in “edizione domestica”. E’ questa l’iniziativa che ha visto capofila del Progetto il Comprensivo BRIGIDA di Termoli, con il sul dirigente Francesco Paolo Marra, referenti e coordinatrici del Progetto Francesca Zappacosta e Mara Ricci. L’iniziativa rientra nella Giornata Internazionale dei Musei che si è celebrata in tutto il mondo e ha visto la partecipazione anche di due classi, la 1A e 2A dell’ IC, Schweitzer di Termoli, Scuola Secondaria di Primo Grado con la professoressa Carla Di Pardo. Una iniziativa che nasce nel contesto dell’emergenza Covid-19, con la scuola che da quasi tre mesi si sta svolgendo in DaD, con la didattica a distanza di fatto senza fermarsi e anzi riuscendo a portare gli alunni su un altro livello, quello appunto dell’online. Il laboratorio artistico creativo va avanti nonostante tutto con la partecipazione dei ragazzi che si sono cimentati nella realizzazione di stanze virtuali nelle quali si può realizzare un vero e proprio tour guidato in un museo online. Un lavoro svolto a distanza tra due Scuole dello stesso ordine e Grado dello stesso Comune di Termoli, questa è la Scuola che ci piace. “In questo particolare momento della nostra contemporaneità abbiamo proposto l’allestimento collettivo del Museo Spontaneo in versione domestica, una soluzione per raccontarci nuove possibilità di stare insieme attraverso gli oggetti. Il Museo Spontaneo è una sezione speciale del Museo M.E.M.O.RI., il Museo Euro-Mediterraneo dell’Oggetto Ri-fiutato che accoglie ed espone 5 diverse collezioni di oggetti dal Mediterraneo. Uno dei concetti fodamentali del Museo M.E.M.O.RI. emerge dal termine RI-FIUTATO, inteso non solo come scartato ma anche come fiutato di nuovo. Gli Elaborati prodotti, saranno esposti nella sezione del Museo Spontaneo Domestico, fruibile nella versione online”.

Di seguito il link per accedere al museo: https://www.comprensivobrigida.edu.it/site/2020/05/18/museo-spontaneo-edizione-domestica/