L’Ariston costruito da Molinari, gioiello da 1600 posti negli anni ’50

Era il meglio che potesse esserci per quel periodo, non a caso gli venne assegnato il nome “Ariston” che in greco vuol dire “il migliore”. In passato infatti era pratica molto diffusa in Italia assegnare nomi di origine greca o romana a questa categoria di strutture (Ariston, Lux, Astra, ecc.). Stiamo parlando del cine-teatro Ariston di Campobasso, realizzato dall’impresa Molinari ed inaugurato nel 1950. A far rivivere i fasti di quel periodo è un post condiviso sulla pagina Facebook “Come Eravamo Campobasso City”, creata e gestita da Pino Niro, un vero e proprio raccoglitore di preziosi ricordi della città di Campobasso e del Molise. Il cine-teatro vantava oltre 1600 posti a sedere, impianti ed apparecchiature per la videoproiezione migliori d’Europa, aria condizionata (un raro lusso per quegli anni) e un servizio bar all’ingresso, gestito dalla ditta Lupacchioli. Dopo oltre mezzo secolo di fiorente attività, con l’arrivo del nuovo millennio e soprattutto del nuovo cinema multisala Maestoso (aperto nel 1999), il cinema Ariston ha definitivamente calato il sipario. Negli ultimi anni è stato presentato un piano di abbattimento della struttura.