Larino torna ad essere Covid free

«Questa mattina, sabato 24 luglio – si legge in un post pubblicato sulla pagina facebook del Comune di Larino dal primo cittadino Pino Puchetti – la nostra giovane concittadina che risultava ancora positiva, mi ha comunicato che si è finalmente negativizzata. Alla luce di tale comunicazione, al momento, non si segnalano altri casi di positività. Rinnovo sempre e comunque l’invito alla responsabilità e al rispetto delle regole dettate per il contenimento del contagio».