Larino, tavolo permanente Tecnico Scientifico in materia di Sanità: le premesse de “Il Germoglio”

Larino. Si affronterà anche nel prossimo Consiglio comunale di giovedì 4 febbraio il tema sanità con il punto all’ordine del giorno: costituzione tavolo permanente tecnico scientifico in materia di sanità. Ricordiamo che la proposta fu avanzata dalla Consigliera di minoranza Graziella Vizzarri nell’ultima Assise comunale e votata all’unanimità. La Consigliera Vizzarri de “Il Germoglio” insieme al proprio gruppo consiliare evidenzia l’importanza della costituzione di un tavolo permanente per la sanità. “Il Tavolo, un gruppo di lavoro formato anche da professionalità esterne che deve svolgere un lavoro conoscitivo, osservativo e di monitoraggio della situazione sanitaria. Un gruppo di lavoro con il compito di elaborare proposte in risposta ai bisogni del territorio dimostrando elasticità nella pianificazione e nel ponderare gli obiettivi, tenendo conto della programmazione sanitaria nazionale, che sarà attuata con i fondi del Recovery plan. L’istituzione del Tavolo Tecnico Scientifico deve rispondere alla necessità di affrontare in maniera tangibile e celere l’argomento Sanità molisana riportando l’attenzione sulla stessa struttura del Vietri che potrebbe tornare ad avere un ruolo cardine sul territorio reinvestendo sul suo potenziale. Il gruppo di lavoro permanente deve avere la funzione di strumento operativo del Comune di Larino volto a promuovere iniziative ed azioni a favore del diritto alla salute, a tutela dei cittadini. Esso deve avere anche una funzione rappresentativa con capacità interlocutorie, supportando l’Ente comunale, con lo stesso Ministero della salute e Regione Molise. Queste le premesse della proposta de “Il Germoglio” che sottolinea la necessità di essere concreti ed incisivi nelle azioni”.