Larino, Sara Notarangelo dottoressa in Scienze della Comunicazione

LARINO. A soli 22 anni e con il massimo dei voti Sara Notarangelo diventa dottoressa in Scienze della Comunicazione presso l’Università degli Studi del Molise. Un percorso accademico notevole, quello della giovanissima larinese. Un percorso fatto di sacrifici, di conquiste quotidiane, di emozioni che hanno reso Sara capace di sbalordire la commissione con la sua discussione sul tema della menzogna digitale. Il titolo della sua tesi è “Mentire sul web: il pericolo della manipolazione digitale”. Una tema attualissimo per il quale Sara con il suo eloquio ha sbalordito tutti, non solo i professori. Accanto a lei per condividere questa gioia c’erano, oltre ad alcuni amici, i suoi genitori Umberto e Carmelina, il fratello Marcello e sappiamo che da Lassù anche Luca avrà gioito per sua sorella. Alla neo dottoressa Sara oltre agli auguri dei suoi cari, vanno quelli di Ad maiora!