Larino: quasi due mesi fa l’inizio del lockdown

Tempo reale 50 giorni. Tempo percepito tanti giorni di più. Larino, come tutta la nazione, cambia abitudini per effetto del Coronavirus che obbliga tutti a mutare la propria vita. La bolla del virus in cui è finita l’Italia per l’emergenza Covid-19, nasce circa due mesi fa. Era il giorno del 8 marzo quando vengono prese le prime misure perché “purtroppo tempo non c’è ne” come dirà il primo ministro Giuseppe Conte. Cinquanta giorni protetti da decreti del Presidente del consiglio dei ministri, ordinanze della Protezione civile, del commissario per l’emergenza Arcuri e norme dei ministri; cinquanta giorni passati fra moduli per l’autocertificazione, che cambiavano ogni 2-3 giorni, solo per poter uscire di casa e provvedere alle proprie esigenze primarie. Le scuole sono state chiuse e i giovani studenti larinesi hanno conosciuto per la prima volta la didattica a distanza e, mentre qualcuno fra loro è con il pensiero a come si svolgeranno gli esami di maturità, si è avuta la certezza il 27 Aprile che le lezioni in classe non riprenderanno prima di Settembre. I larinesi si sono abituati a lavorare da casa con lo smart working, a incontrare virtualmente gli amici e parenti in videoconferenze oppure a raccontare le proprie storie e le preoccupazioni, con dirette sul social network preferito. In paese sono rimasti aperti solo i supermercati e negozi di alimentari, le edicole, i tabaccai, le poste. Il comportamento dei larinesi è stato molto diligente rispettando le regole con pochissimi casi di sanzioni erogate dalle forze dell’ordine. Il futuro? Non ci sono certezze su quando si ritornerà alle vita di tutti i giorni. Tuttavia due mesi di lockdown possono compromettere la salute mentale e fisica delle persone costrette a casa per cercare di frenare il virus, per questo molte sono le attese per le parziali riaperture della fase 2 che inizierà il prossimo 4 Maggio.

VKN