Larino, percorso pedonale fino al polo fieristico: la Provincia si aggiudica l’appalto

Il lavoro finanziato dalla Provincia di Campobasso per l’importo di 126.443,59 euro sull’arteria che interessa la S.P.80 Larino- F.V.Biferno, l’avvio lavori è previsto per il prossimo 11 ottobre. L’intervento in questione, è finalizzato a risolvere le problematiche connesse alla sicurezza stradale, in un tratto di strada provinciale ricadente all’interno della perimetrazione del centro abitato.

Puchetti ringrazia la Struttura Tecnica Provinciale che con celerità ha evaso le procedure di aggiudicazione dopo che l’Amministrazione Provinciale si è adoperata per il finanziamento dell’opera.

“Esprimo la mia soddisfazione -il commento dell’Assessore Angela Vitiello all’Urbanistica – per l’attenzione posta da parte dell’Ente Provinciale alle necessità del territorio e alla fattiva collaborazione volta alla risoluzione di un annoso problema. Trattasi di completamento del percorso pedonale che collega l’abitato di Larino con l’area fieristica. Un lavoro che sicuramente andrà a migliorare il decoro dell’area e cosa più importante, vista la pericolosità a causa del mancato rispetto dei limiti di velocità, andrà a garantire la fruibilità dell’opera in sicurezza dei pedoni e dei tanti amanti dello sport frequentatori dell’area in questione, quest’opera costituisce l’epilogo di un impegno che nel tempo ha acquisito carattere di necessità. La sicurezza urbana è , peraltro ,un tema fondamentale per le città che vogliono riconfigurarsi e riorganizzarsi come “smart -city”,nella certezza che tale assetto corrisponde alle esigenze funzionali ,di spazialità e relazionalità della società contemporanea”.

Continua l’assessore Vitiello:” in tal senso Larino con questo progetto, si allinea a quanto già realizzato in tante altre città italiane che sempre più orientano le risorse disponibili alla sicurezza stradale, con percorsi di mobilità sostenibile, per quanti intendono camminare a piedi anche per tutelare meglio la propria salute ed il proprio benessere”.

Su questi presupposti l’impegno, da parte di tutta l’amministrazione Comunale, sarà quello di mettere in campo un sistema articolato di interventi volti a migliorare i livelli di sicurezza delle nostre strade.