Larino, Liceo Classico e Scientifico trasferiti al plesso scolastico “Magliano” in Via Cuoco

REDAZIONE

Con nota n. 2208 del 29 gennaio 2019, la Provincia di Campobasso rende nota la stipula del Protocollo d’intesa tra il Comune di Larino, la Provincia di Campobasso, l’Asrem ed il Dirigente scolastico relativa al trasferimento del Liceo Classico e Scientifico “D’Ovidio” dai locali di proprietà dell’Asrem, in Via Marra, a quelli non utilizzati del plesso scolastico “Magliano”, in Via Cuoco.

A seguito degli eventi sismici dell’agosto 2018, infatti, l’Asrem dichiarò fosse auspicabile il reperimento di una sede più idonea all’espletamento delle attività didattiche, viste le criticità ravvisate nei locali di Via Marra.

Il Sindaco di Larino si è reso subito disponibile nel mettere a disposizione i locali non utilizzati della Scuola Media “A. Magliano” in quanto ubicati in una struttura oggetto di interventi di miglioramento sismico, al fine di garantire maggiore sicurezza ai ragazzi e al corpo docente e non docente.

Gli spazi grezzi a disposizione, inoltre, saranno oggetto di interventi di rifinitura ed ospiteranno 4 laboratori ed altre 4 aule per rendere più idonea l’attività didattica dei Licei. Tutto ciò al fine di garantire una migliore offerta formativa dell’illustre Liceo larinese.

La locazione avrà inizio dal 1 luglio 2019 ed il costo annuo è fissato in € 93.600,00. Nel frattempo, il Comune di Larino si impegnerà a realizzare i laboratori e le opere necessarie ai fini della sicurezza dei locali. A seguito dei lavori edili ed impiantistici, che termineranno presumibilmente entro la fine del mese di giugno, si eseguirà il trasloco.

La prossima settimana, dopo un’azione concertata tra l’amministrazione Puchetti e la Provincia di Campobasso, riprenderanno i lavori del nuovo polo scolastico in c.da Cappuccini, fermi da oltre un anno, in quanto si è riusciti a sbloccare i pagamenti di alcuni stati di avanzamento lavori pregressi.