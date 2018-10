Larino, inaugurata la 276esima edizione della Fiera d’Ottobre

LARINO

Si rinnova nel solco della tradizione e si lega indissolubilmente alla storia di un paese e della sua comunità la storica Fiera d’Ottobre, inaugurata a Larino.

La storica manifestazione è giunta quest’anno alla sua 276esima edizione, confermandosi così come una tra le più importanti dell’Italia meridionale, ed una importante vetrina per le aziende, molisane e non, operative nel comparto agroalimentare.

Gli obiettivi per la macchina organizzativa sono chiari: realizzare un vero e proprio progetto a larghe vedute che faccia dell’esposizione di ottobre un vero e proprio punto di riferimento commerciale per Larino e per l’intero circondario, in grado di offrire nuove opportunità nel campo dell’ agricoltura, commercio e artigianato, oltre che conoscere e degustare prodotti tipici Molisani.