Larino e la villa di Frattura, il tribunale dà torto all’ex governatore

Dopo sei anni, giunge a sentenza la causa civile, avviata al tribunale di Larino dall’ex presidente Frattura e dal comproprietario Torzi, per rivendicare la proprietà dell’intera villa sul mare di Termoli, vicenda di cui si interessò anche la trasmissione Le Iene. La corte ha dato torto a Frattura e Torzi, respingendo la loro richiesta. Soddisfatto l’avvocato Massimo Romano, che difendeva la controparte e che commenta amaramente così:

“Iole Varanese ci ha lasciato due anni fa, all’età di 95 anni. È morta con la tristezza nel cuore della propria casa sottrattale ingiustamente e con il macigno di una richiesta di risarcimento danni di 3 milioni di euro. Oggi, dopo 6 anni, il Tribunale Civile di Larino ha accertato che la casa è sempre stata sua e rigettato la richiesta risarcitoria avanzata da Frattura e Torzi, condannandoli a pagare persino le spese legali.

Una pronuncia chiara, perentoria, purtroppo giunta troppo tardi per consentire alla povera Iole di rallegrarsene con la propria famiglia dopo tanto dolore. Per me e i colleghi che per anni ne abbiamo assunto la difesa in giudizio, credendo fermamente nella sua assoluta correttezza e buona fede, quella di oggi è indubbiamente una bellissima, straordinaria soddisfazione professionale. Come molisano, invece, continuo a chiedermi come sia stato possibile che certa gente abbia potuto ricoprire ruoli di vertice della politica regionale”.

Frattura durante una delle incursioni degli inviati de Le Iene