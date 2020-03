Larino, disposta la chiusura immediata al pubblico di tutti gli uffici comunali sino al 15 marzo

Ordinanza del sindaco:prestazioni essenziali e urgenze saranno valutate caso per caso e garantite

Con una ordinanza il sindaco di Larino, Pino Puchetti, ha disposto la «chiusura immediata al pubblico di tutti gli uffici comunali, dal 9 marzo 2020 fino al 15 marzo 2020, con la sola eccezione delle prestazioni essenziali e delle urgenze che verranno valutate caso per caso e garantite, previo appuntamento telefonico; Invita tutti i cittadini a NON recarsi presso gli uffici comunali, ma a richiedere qualunque tipo di prestazione, SOLO SE NECESSARIA, ai seguenti recapiti, presenti sul sito istituzionale, nei consueti orari: Segreteria: segreterialarino@virgilio.it, 0874828203 – (Orario: Lunedì,Giovedì, Venerdì, 8.30 – 12.30; Protocollo:comune.larinocb@legalmail.it, 0874828201; – Ufficio anagrafe e stato civile: anagrafe.comune.larino@legalmail.it, 0874828211, (Orario: Martedì e Mercoledì 8.30 – 12.30, Giovedì 15.30 – 17.30); Ufficio elettorale:elettorale.comune.larino@legalmail.it , 0874828210; Servizi Civili e Protezione Civile: servizicivili.larino@libero.it, 0874828217 – (Orario: Martedì e Giovedì 8.30 – 12.30, Lunedì15.30 – 17.30) – Servizio Affari Generali: servizioragioneria@comune.larino.cb.it, 0874828213 (Orario: Martedì e Giovedì 8.30 – 12.30, Lunedì 15.30 – 17.30) – Servizio di vigilanza: poliziamunicipale@yahoo.it, 0874828208 – (Orario: Martedì e Giovedì 8.30 – 12.30, Lunedì 15.30 – 17.30) – Servizio Lavori Pubblici e Programmazione: serviziollpp@comune.larino.cb.it, 0874828218 (Orario: Martedì e Giovedì 8.30 – 12.30, Lunedì 15.30 – 17.30); Servizio ragioneria e tributi: servizioragioneria@comune.larino.cb.it, 0874828213/0874828215 (Orario: Martedì e Giovedì 8.30 – 12.30, Lunedì 15.30 – 17.30); Servizio urbanistica ed ambiente: serviziourbanistica@comune.larino.cb.it, 0874828221/0874828219 – (Orario: Martedì e Giovedì 8.30 – 12.30, Lunedì 15.30 – 17.30); Ambito sociale: – atslarino@pec.it 0874828223 – (Orario: Martedì e Giovedì 8.30 – 12.30, Lunedì 15.30 – 17.30) – Assistente sociale: – (Orario: Martedì e Giovedì 8.30 – 12.30, Lunedì 15.30 – 17.30).

Coloro che hanno necessità di qualsiasi tipo di prestazione urgente dovranno contattare telefonicamente o tramite posta elettronica gli uffici per chiedere informazioni; l’operatore riceverà la richiesta e fornirà le informazioni necessarie; le richieste verranno evase tramite mail o pec, se possibile, altrimenti l’operatore fornirà un appuntamento in modo da evitare sovraffollamenti. In ogni caso – si legge ancora nell’ordinanza – l’accesso alla casa comunale sarà consentito al massimo di due persone per volta, nel rispetto delle distanze minime di sicurezza».