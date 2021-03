Larino, conclusa la 2 giorni dedicata allo screening: 1148 test rapidi, 4 i positivi al Covid

Sono 36 le persone attualmente positive nel centro frentano, 4 quelle in ospedale. Tra 15 giorni nuovi test a tappeto sulla popolazione

Emergenza Coronavirus: si è conclusa la 2 giorni organizzata a Larino e dedicata allo screening sulla popolazione frentana. «Grazie per i vostri comportamenti responsabili – fanno sapere dall’amministrazione larinese – che ci permettono oggi di affermare che le misure previste stanno facendo il loro effetto. I test in programma erano 1000, ebbene ne hanno eseguiti 1148 in poco meno di due giorni. La sinergia messa in campo per la due giorni è una delle pagine belle dell’associazionismo in città. Venendo ai dati, come detto, sono stati eseguiti 1148 test rapidi, da questi sono emerse solo 4 positività presto segnalate all’Asrem, ai medici di base e al sindaco. Dati molto confortanti che dimostrano che le misure di contenimento del virus stanno facendo effetto e voi concittadini le state rispettando. Attualmente a Larino sono 36 i positivi certificati dal tampone Asrem e 4 quelli emersi in questa due giorni. Nel frattempo altri 3 concittadini sono stati dichiarati guariti. Un nostro concittadino è stato dimesso dal Cardarelli, mentre altri quattro nostri concittadini sono ancora ricoverati, uno purtroppo ancora in terapia intensiva. Dato il successo dello screening abbiamo deciso di ripeterlo con le stesse modalità fra quindici giorni. Siate e siamo – conclude il post pubblicato sulla pagina social dell’amministrazione comunale di Larino – sempre tutti responsabili».