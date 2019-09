Larino-Chieti, «presenteremo un esposto alla Procura frentana»

L’annuncio del Comitato I Discoli del Sinarca scesi in campo in un sit-in di protesta davanti al Bosco Corundoli

Sarà presentato nei prossimi giorni all’attenzione della Procura di Larino un esposto. Sotto la lente dei rappresentanti del Comitato “I Discoli del Sinarca” andrà a finire la questione del gasdotto Larino-Chieti che ieri sono stati protagonisti di un sit-in di protesta davanti al tracciato dell’opera che «attraverserà in diagonale il bosco Corundoli – ha affermato il presidente del Comitato, Riccardo Vaccaro – nell’esposto chiediamo alla Procura di Larino di accertare come stanno realmente le cose per quello che riguarda la questione dell’uso civico perché siamo sicuri che il Comune di Montecilfone non è proprietario del bosco e quindi non poteva concedere la servitù di passaggio». Un discorso che, però, sarà analizzato dalla Procura frentana al quale il comitato ha intenzione di appellarsi. «Il cantiere si è fermato a pochissimi metri dal primo albero che verrà abbattuto – ha continuato Vaccaro – la pista è già stata recintata ed è molto grande. Noi stiamo seguendo passo passo tutta la realizzazione dell’opera. Oggi avrebbero dovuto effettuare delle misurazioni anche se i lavori di abbattimento degli alberi non inizieranno in questi giorni». Comitato che, dal canto suo, si appella anche alla nuova amministrazione comunale di Montecilfone. «Come comitato chiediamo alla nuova amministrazione di intervenire. E’ vero che non sono stati loro a concedere la servitù di passaggio e che per l’altro gasdotto che dovrebbe essere ampliato non l’hanno concessa, ma chiediamo un intervento anche sul Larino-Chieti». Il Comitato, infatti, aveva chiesto alla ex amministrazione Pallotta di revocare la delibera nella quale era stata concessa la servitù di passaggio «o quanto meno di convocare un consiglio comunale ma non è stato fatto neanche quello. Per questo motivo siamo riusciti a raccogliere 1500 firme nei mesi invernali, un risultato che non era scontato per firme che non si possono ignorare e quindi chiediamo un intervento all’amministrazione comunale e a tutti i soggetti coinvolti di aprire un confronto e approfondire la questione anche nell’ottica di rasserenare gli animi».