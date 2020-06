Larino Centro Covid, Testa ai parlamentari: «Impegnarsi col Ministero»

La richiesta è stata inviata ai senatori Luigi Di Marzio e Fabrizio Ortis e agli onorevoli Antonio Federico, Rosalba Testamento e Giuseppina Occhionero. Sotto la lente del Forum Molisano in Difesa della Sanità pubblica di qualità e di Italo Testa il reperimento dei fondi necessari alla trasformazione del Vietri di Larino in Centro Covid. La richiesta ai parlamentari è quella di impegnarsi fattivamente presso il Ministero della Salute «al quale spetterà la decisione definitiva,perchè questa volta venga accolta la richiesta che parte da molti cittadini molisani. Il 17 Giugno p.v. sarà l’ultimo giorno utile per presentare da parte delle Regioni il Piano per ottenere i contributi statali destinati alla istituzione di Ospedali per la cura del Covid 19 in ogni Regione. Poiché la maggioranza della popolazione molisana attribuisce notevole importanza alla edificazione di una tale struttura che potrà ridare dignità di Regione,anche ai fini della Sanità Pubblica,al Molise,dignità negata dal Decreto 70; coniderato che dal Consiglio Regionale,da 120 Sindaci del Molise,dal Commissario ad acta Giustini,oltre che da molti Comitati e Associazioni è stato ritenuto idoneo l’edificio dell’Ospedale Vietri di Larino,grazie anche alle sue attrezzature».