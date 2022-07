Una vita lunga un secolo, ogni giorno vissuto con intensità nell’amore di tutte le persone che ha incontrato. Martedì 5 luglio 2022 Carmela Anacoreta ha spento cento candeline! Tutto il personale della Rsa di Larino formula calorosi e sentiti auguri di buon compleanno alla centenaria per l’emozionante traguardo raggiunto. “Che tu possa continuare a vivere in pienezza come hai fatto fino ad ora. Grazie per i tuoi insegnamenti. Dio ti benedica sempre“.