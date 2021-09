Larino, aggiudicata la gara per il nuovo campo sportivo: fine ottobre inizio lavori

Dopo un iter durato tantissimi anni – fa sapere l’assessore Giuseppe Bonomolo – è stata deliberata la graduatoria definitiva per i lavori del nuovo impianto sportivo nella cittadina frentana. Un progetto che ho fortemente voluto da quando ricopro il ruolo di assessore ai Lavori Pubblici, coadiuvato e sostenuto fortemente da tutta la giunta comunale. Oggi posso esprimere, finalmente, con grande felicità ed orgoglio che i lavori potranno iniziare tra circa 35 giorni, a fine ottobre. Abbiamo lavorato intensamente, per far si che la nostra comunità abbia un luogo che soddisfi le esigenze di tutti gli sportivi. La realizzazione, tanto attesa, del un sogno di tante Associazioni Sportive locali, che da sempre hanno sperato di avere una struttura adeguata, che potesse coniugare le loro esigenze con i loro obiettivi.

Stiamo lavorando – conclude Bonomolo – per continuare a migliorare ulteriormente tutti quei servizi essenziali che la città di Larino merita, l’approvazione delle gara di appalto per i lavori del nuovo campo di calcio è uno dei tanti tragrandi importanti raggiunti dalla nostra amministrazione. Un orgoglio sia personale che di tutta la maggioranza, capeggiata dal sindaco Giuseppe Puchetti, un segnale che con la giusta programmazione e l’incessante lavoro si raggiungono sempre risultati ed obiettivi prestigiosi, che faranno di Larino un paese differente.