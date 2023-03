Larga vittoria dell’EnergyTime Spike Devils, netto 3 set a 0 contro l’Appio Roma

Così come nel girone di andata anche in quello di ritorno l’EnergyTime Spike Devils Campobasso ha vinto con un netto tre set a zero contro l’Appio Roma. I molisani, questa volta in trasferta, si sono aggiudicati con facilità i due set più combattuto l’ultimo. Mister Maniscalco ha dovuto fare a meno sempre del centrale Minuti in distinta solo per onore della firma.

L’avvio di contesa sembra equilibrato come recita anche il primo parziale 5-8. Poi la Spike ha preso il sopravvento portandosi prima sul +8 dell’8-16 e poi arrivando ad un vantaggio in doppia cifra sul 11-21.

Dieci punti da amministrare e set in discesa, vinto dai molisani 25-13. Il secondo periodo di gioco è un prologo del precedente: 4-8/8-16/10-21 e il definitivo 15-25. Santucci e soci si sono portati facilmente sul 2-0 nel conto set. Nel terzo periodo i molisani sono partiti subito forte mettendo a referto 8 punti e concedendone appena 2. Ma i padroni di casa non ci sono fatti scoraggiare dal gap ed infatti sul parziale di 14-21, quando la gara sembra ormai indirizzata verso la vittoria per i rossoblù, l’Appio Roma ha messo in difficoltà gli avversari. Il guizzo vincente, però, è stato della Spike che ha vinto set e match 25-22.

Tre punti importanti per il sestetto di patron Pulitano che approfittando anche della sconfitta del Sette Colli in casa dei Colli Albani, ha conquistato una posizione in classifica. Molisani al terzo posto a quota 43 a meno due dalla vice capolista Cus Cagliari. Sabato si tornerà con il favore del campo, alla Palestra dell’Istituto Montini-Pertini-Cuoco arriverà il Marino in piena lotta per uscire dalla zona retrocessione diretta. Primo servizio sabato alle 18, ingresso gratuito senza prenotazione.