L’arcivescovo Bregantini: sto bene, grazie a tutti per l’affetto e la vicinanza

Sono le prime dichiarazioni del vescovo della Diocesi di Campobasso-Bojano dopo l’intervento a cui è stato sottoposto al Neuromed di Pozzilli

“Sto bene, l’intervento è andato bene, ringrazio tutti per l’affetto e la vicinanza”. Sono le prime dichiarazioni, riportate dall’Ansa, di monsignor Bregantini, pochi giorni dopo l’intervento al quale è stato sottoposto al Neuromed di Pozzilli.

L’arcivescovo di Campobasso per ora non sarà dimesso, resterà ricoverato ancora qualche giorno per ulteriori controlli. Bregantini in questi giorni ha ricevuto tantissimi messaggi di vicinanza.

“Ringrazio tutti, è stata una grande dimostrazione d’affetto – continua – Mi sono arrivati messaggi anche da tante persone che non mi aspettavo ed è stata una cosa bella”.

L’arcivescovo è stato operato lunedì mattina per eliminare un ematoma ed è ricoverato al Neruomed da una settimana. Era arrivato in clinica in seguito ad un malore.