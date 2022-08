L’archeologia raccontata ai bambini. Laboratorio di lettura al Museo Sannitico

Nell’ambito della collaborazione tra la Direzione Regionale Musei Molise e l’Associazione Alesia 2007 per attività ai fini socio-educative nei luoghi della cultura statali in Molise, martedì 23 agosto dalle ore 10:00 alle ore 12:00 si svolgerà al Museo Sannitico, con il patrocinio dell’assessorato alle politiche sociali del Comune di Campobasso,, un laboratorio di lettura per bambini e ragazzi ispirato al libro “Il ragazzo dal mare negli occhi” di Lilith Moscon e illustrato da Giulia Pastorino. Sarà presente l’editrice Luana Astore della casa editrice Telos. Seguirà una visita per i bambini alle sale del Museo Sannitico.

La partecipazione al laboratorio per i bambini è gratuita, mentre per l’ingresso al Museo Sannitico sarà

vigente la bigliettazione ordinaria. Il laboratorio può avere un numero massimo di partecipanti di 30 persone ed è necessaria la prenotazione chiamando il Museo Sannitico: 0874 412265