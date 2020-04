L’Aquila, undici anni fa il terremoto in cui persero la vita sei molisani

Undici anni fa, il 6 aprile del 2009 alle ore 3:32, una scossa che ha avuto una magnitudo momento pari a 6,3 ha sconvolto per sempre la vita di migliaia di persone. Il bilancio definitivo fu di 309 vittime, oltre 1.600 feriti e oltre 10 miliardi di euro di danni stimati. Tra le vittime anche sei molisani. Di quella tragica data resta il ricordo dei ragazzi che persero la vita in quegli attimi terribili: Danilo, Vittorio, Elvio, Michele, gli studenti universitari rimasti sepolti dalle macerie. Oltre agli studenti persero la vita Luana Paglione di origini capracottesi e Ernesto Sferra nato a Carovilli ma da sempre residente a Forlì del Sannio.

Il terremoto fu avvertito su una vasta area comprendente tutto il centro Italia fino a Napoli, causando panico tra la popolazione (tantissime le persone che si riversarono in strada). La regione più colpita fu l’Abruzzo, seguita dal Lazio. Danni si registrarono anche nelle Marche.

Nella foto da sinistra Elvio Romano, Danilo Ciolli, Vittorio Tagliente, Michele Iavanillo