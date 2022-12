L’appuntamento per la fine dell’anno è con la mostra pittorica e di installazioni di Nicola Ciaccia e Francino

C’è qualcosa di straordinario da vedere prima della fine dell’anno in via Mazzini 25 a Campobasso: è la mostra pittorica e di installazioni di Nicola Ciaccia e Francino (Francesco Rizzi), anzi Maestro Ciaccia e Maestro Francino, come con la solita bonaria ironia amano chiamarsi l’un l’altro. Loro sono due artisti, due creatori di immagini su tela, legno, reti metalliche, juta con una intrigante tendenza alla tridimensionalità che catturano gli occhi e calamitano l’attenzione. Ma sono anche due amici che da molti anni offrono al nostro capoluogo la loro mostra di fine d’anno. Cibo per l’anima, così come l’arte tutta, la mostra rappresenta anche un luogo della parola, dove in molti si sono incontrati, hanno discusso di arte e non solo, si sono fatti gli auguri e torneranno a farseli per Capodanno. È un ambiente caldo, e non ci sono termosifoni. Bastano i sorrisi e l’ironia di chi ti accoglie per sentire il calore che poche altre cose oltre all’arte possono dare.

