L’appello di Fratoianni a votare l’alleanza Verdi-Sinistra in Molise

Ultime ore di campagna elettorale prima delle elezioni del 25 settembre.

A spingere l’alleanza Verdi-Sinistra in Molise è stato il segretario di Sinistra Italia Nicola Fratoianni che è anche candidato nella nostra regione, al proporzionale 2 della Camera.

Fratoianni invita a votare per il centrosinistra e in particol modo per Sara Ferri e Bartolomeo Terzano, candidati rispettivamente al proporzionale di Camera e Senato.

In alto il video appello di Fratoianni per il Molise