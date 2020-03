L’appello del direttore dellaProtezione regionale Alberta De Lisio.

“PER FAVORE PER FAVORE RESTATE A CASA. Non andate a passaggio o a correre, non è necessario! Vi prego ascoltateci e non fate sciocchezze. Siamo in un momento delicatissimo, non vanificate tutto il lavoro che stiamo facendo in tanti. Dovete rimanere a casa. Lo dovete a voi, ai vostri cari e anche a noi.”