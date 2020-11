L’appello della dottoressa dal Cardarelli: “Non lasciateci soli, state attenti e restate a casa”

Sta commuovendo il web il post, diventato subito virale, di una giovane dottoressa del Cardarelli di Campobasso che ieri mattina, sabato 21 novembre, ha lanciato un appello ai cittadini molisani non appena arrivata in pronto soccorso.

“Stamattina – ha scritto Carmen – brutte notizie all’arrivo in PS, il sistema è ormai saturo e siamo sommersi di positivi anche noi, ma si sapeva che prima o poi saremmo andati a finire così. Noi sanitari siamo disposti a combattere tutto, pronti ad affrontare le criticità, a rimanere calmi davanti alle difficoltà, a continuare a lavorare pur provando paura, ma non lasciateci soli in questa battaglia. Siate attenti, altruisti, mai superficiali, restate a casa, proteggetevi e proteggete i più fragili, ognuno di voi può e deve dare il suo contributo in questa tragica situazione, perché solo uniti possiamo uscirne!”