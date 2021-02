Nel corso di un incontro con la stampa, il sindaco di Isernia ha ricostruito tutta la vicenda dell’appalto milionario per la raccolta dei rifiuti. Si è trattato solo di un errore di comunicazione, ha detto d’Apollonio, fortunatamente ce ne siamo accorti e abbiamo rimediato, annullando la procedura che, comunque, non andrà mai in Consiglio. Non tocca all’assise civica discutere di appalti.