“Lapidi ed iscrizioni a Venafro”, il tema della seconda passeggiata nel centro storico promossa da “I Venafrani per Venafro”

Un reperto di età romanica affiora nel centro storico di Venafro

Dopo il più che positivo esito – per contenuti e partecipazione – della prima delle quattro “Passeggiate nella storia di Venafro tra realtà e ricordi” ideate da “I Venafrani per Venafro” per proporre personaggi, peculiarità e caratteristiche della storia ultima della città al fine di farne apprezzare pregi e positività, venerdì 18 ottobre (h 16,00, con ritrovo al Mercato) si riparte tra gli antichi quartieri cittadini per andare alla ricerca di “Lapidi ed iscrizioni” murate in passato all’esterno di abitazioni private a mò di pietre. Condurrà l’ing. Paolo Prete di Venafro, appassionato del tema. Si girerà in lungo e in largo il centro storico per scoprire e ritrovare antiche iscrizioni, lapidi e quant’altro della storia passata della città, apprezzandone le caratteristiche storico/culturali che tali testimonianze contengono. Col prossimo secondo appuntamento l’iniziativa de “I Venafrani per Venafro” sarà esattamente al giro di boa, prevedendosi altri due incontri entro la fine di ottobre. Il terzo infatti ci sarà il 21 del mese in corso (sempre alle h 16,00) all’ “Oratorio Mons. Galardi” della Parrocchia di San Simeone dove la prof.ssa Alba Galardi Giannini dirà de “La scuola nel Venafrano dal dopoguerra agli anni ‘60”, mentre la chiusura ci sarà venerdì 25 ottobre (ritrovo a Piazza Castello Pandone alle h 16,00) col tema “A spasso per Venafro sulle orme di Totò e Fernandel”. Tonino Atella, conduttore dell’ appuntamento conclusivo, riproporrà in tutta la sua accattivante suggestione il film “La legge è legge” con Totò e Fernandel girato nel 1957 a Venafro, pellicola capace di coinvolgere piacevolmente l’intera popolazione venafrana dell’epoca. Con la passeggiata ideata da “I Venafrani” si andrà alla ricerca dei luoghi salienti del ciak dell’epoca, riproponendo la partecipazione popolare alla pellicola e le caratteristiche umane ed artistiche dei due attori principali, Totò e Fernandel, rimasti negli affetti e nei ricordi di tutti i venafrani.