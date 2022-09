Lanza, “Italia Sovrana e Popolare”: «In Molise sanità negata»

«Tutti sono antisistema MA LE LOTTE LE ABBIAMO FATTE NOI.

Da che parte stiamo – ha scritto in una nota Nicola Lanza – lo raccontano le nostre storie personali, ci siamo candidati al Senato della Repubblica con “Italia Sovrana e Popolare” per dare più forza e voce a chi non ha voce.

Queste immagini risalgono a marzo 2021 il Governo guidato dal M5S con Giuseppe Conte che aveva rimesso il mandato nelle mani del Presidente Mattaralla il 26 gennaio 2021, dopo aver aumentato le spese militari e dopo averci regalato il Commissario Generale Giustini (COMMISSARIO AD ACTA per la sanità molisana). Come tutti sapete, i governi a guida PD e i governi delle destre hanno chiuso e depotenziato le strutture sanitarie pubbliche, non hanno formato medici e infermieri a sufficienza (le strutture sanitarie bisognano di 100.000 persone tra medici e infermieri) l’attuale personale nelle strutture pubbliche è in grande affanno. QUESTE IMMAGINI RACCONTANO LE NOSTRE PROTESTE PER UNA SANITA’ PUBBLICA DEPOTENZIATA, NEGATA, PER RICORDARE I MORTI DI COVID E LA RESPONSABILITA’ POLITICA DI CHI HA GOVERNATO IL PAESE. DATECI FORZA.»