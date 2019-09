L’anticiclone sub tropicale continua a portare tempo stabile e temperature anomale per il periodo

Ultimi giorni di caldo e poi in arrivo il freddo?

A cura di www.meteoinmolise.com

ESTATE SETTEMBRINA, ANALISI ITALIA – Sui Paesi mediterranei e soprattutto sull’Italia, un esteso campo di alta pressione di matrice subtropicale continua a determinare una situazione di stabilità e di caldo anomalo. Abbiamo a che fare con una vera e propria continuazione dell’estatepiù che una vera e propria estate settembrina con temperature che sono spesso ai livelli di agosto; solo i bassi tassi di umidità attutiscono la sensazione di caldo. Questa situazione si protrarrà almeno fino a mercoledì, poi in vista c’è un possibile cambiamento, ma ancora tutto da valutare.

IL TEMPO LUNEDI’ E MARTEDI’ IN ITALIA – Il caldo anomalo rincarerà ancora la dose con l’inizio della nuova settimana è previsto un ulteriore lieve aumento dei valori massimi con un’Italia tutta abbondantemente sopra media. Le punte più alte attese in Val Padana, sulla fascia tirrenica fino al Lazio, sulle centrali interne e Sardegna. Martedì nessuna variazione o quasi, temperature elevate e anomale continuano a interessare tutto il nostro Paese con punte ancora superiori ai 30°C nelle zone di pianura, Centro e Isole Maggiori. Anche in Puglia sono attese punte massime oltre i 30 gradi.

Previsioni inizio settimana in Molise

Meteo lunedì: soleggiatosu tutta la regione. Temperature prossime ai 30 gradi sulle pianure del basso Molise e sul venafrano, intorno ai 26 gradi sulle aree collinari e tra i 18 ed i 20 gradi in montagna. In aumento anche le temperature minime. Venti deboli generalmente dai quadranti orientali. Mari calmi.

Meteo martedì:poco da segnalare, con soleggiamento esteso e diffuso per tutto l’arco della giornata su tutto il territorio regionale.Temperature stazionarie, con punte sui 28-29 gradi nella zona più occidentale (venafrano) e su quelle del basso Molise. Tra i 25 ed i 27 gradi altrove. Venti assenti. Mari calmi.

Meteo mercoledì:ancora una giornata estiva, avremo un cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. Da segnalare un aumento di nuvolosità stratiforme in serata. Venti deboli. Temperature stazionarie.