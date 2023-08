L’Anticiclone porta sole e temperature oltre i 30 gradi

Ma il caldo non toccherà i livelli di luglio. Almeno fino a venerdì meteo clemente in Molise

Il ritorno dell’Anticiclone nord-africano sull’Italia garantirà giornate soleggiate al Sud almeno fino a venerdì, mentre al Nord insisterà un quadro di instabilità.

Il Molise, che ha già assaporato da qualche giorno un rialzo delle temperature dopo un breve periodo di abbassamento generale, conoscerà oggi e nelle prossime 48 ore un ulteriore aumento, toccando nelle ore centrali della giornata temperature anche oltre i 30 gradi. Nessun allarme, perché non si toccheranno i livelli di luglio. Ciò vale anche per le altre regioni del Mezzogiorno, seppure in alcuni casi – nelle località solitamente più calde – si sfioreranno i 40 gradi. Venerdì, dunque, sarà considerata, secondo previsioni, una giornata afosa.

Clima gradevole nella nostra regione, anche nelle ore serali. Possibili annuvolamenti, senza precipitazioni, potrebbero registrarsi nel pomeriggio in alcuni punti del territorio molisano, soprattutto nell’area del Matese.

Venti per lo più di debole intensità.

(foto cartina meteo.it)