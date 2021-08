L’antica fontana della Cattedrale torna in piazza Tedeschi

Nella piazza di fronte al Tribunale, tra circa due mesi sorgerà una grande fontana di marmo. Una nuova opera di arredo urbano che l’amministrazione D’Apollonio lascia come ultimo dono alla sua città, dopo numerose opere pubbliche realizzate per rendere più godibile la vita di turisti e cittadini.

Inizieranno la settimana prossima i lavori per la realizzazione della fontana in Piazza Tullio Tedeschi e secondo la stima dell’assessore all’Ambiente e al Decoro Urbano Domenico Chiacchiari, l’opera sarà pronta già fra due mesi. Un forte richiamo al passato nell’idea iniziale della Fontana: il progetto prevedeva infatti di realizzare una copia quasi del tutto simile all’originale, presente nell’800 in Piazza Andrea d’Isernia, la sua sede storica, che l’allora amministrazione comunale smontò perché ostacolava il percorso dei carri e lo svolgimento del mercato.

L’idea di partenza progettata dall’architetto Davide Monaco prevedeva quindi l’istallazione dei 4 leoni, i due prestati all’attuale villa comunale e altri due custoditi nei magazzini del Museo di Santa Maria delle Monache.

Il No della sovrintendenza archeologica ha però costretto il team di progettazione a rimodularne l’aspetto seppur mantenendo le dimensioni originali. Su ogni cannella infine si ripercorreranno i secoli più importanti e rappresentativi della città.

