L’ANSMeS vicina alla famiglie: donati i 500kg di pasta ricevuti da La Molisana

Con un gesto di grande fair play l’ANSMeS, in occasione dell’Assemblea Nazionale svoltasi il 12 marzo presso il Salone d’Onore del Coni al Foro Italico di Roma, ha donato i 500 chili di pasta che “La Molisana”, uno dei partner dell’Associazione, aveva destinato a tutti i partecipanti dell’Assemblea Nazionale. La scelta della donazione è ricaduta su “Casa Santa Marta”, un’organizzazione del Vaticano che si occupa di seguire da vicino bambini sofferenti e loro famiglie.

Valentina Giacometti, responsabile della struttura vaticana, ha ricevuto da Renato Freda (dell’ufficio marketing del pastificio campobassano) un pacco di pasta che simboleggia l’intero quantitativo che l’azienda ha consegnato al Vaticano.

«Cerchiamo di condividere gli stessi valori che avete voi dell’ANSMeS – ha detto il dottor Freda – Poter realizzare insieme un gesto così nobile ci riempie di felicità».

La dottoressa Giacometti ha ricordato che Casa Santa Marta è una realtà che compie 100 anni. «Offriamo assistenza sanitaria ai bambini da zero a quattro anni – ha spiegato – e siamo costantemente accanto alle loro famiglie».

«Cinquecento chili di pasta non sono infiniti, ma è un gesto molto significativo per essere vicini a chi soffre, soprattutto in questo delicato momento» ha dichiarato il numero 1 del Coni, Giovanni Malag .

Grande soddisfazione è stata espressa anche dal Generale Gianni Gola, Presidente uscente dell’ANSMeS, che ha sottolineato come «questo piccolo gesto di solidarietà ha per tutta l’Associazione un elevato valore simbolico».

