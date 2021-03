L’annuncio di Toma: “Il Molise resterà zona rossa almeno fino al 21 marzo”

“Entro fine mese saranno pronti 26 posti di terapia intensiva aggiuntivi”

Il Molise resterà in zona rossa almeno fino a domenica 21 marzo. Lo ha comunicato il presidente Toma intervento questa mattina, venerdì 12 marzo, nel corso del convegno “Covid, vaccini, varianti, tamponi ed informazione” organizzato dall’Ordine dei Giornalisti del Molise. Oggi è in programma il consueto monitoraggio da parte di Iss e ministero della Salute, in base al quale verranno stabiliti i nuovi colori delle regioni. “Il governo – ha commentato il governatore – sta lavorando ad un decreto legge che sarà valido dal 15 marzo al 6 aprile con ipotesi di nuove restrizioni. Tutte le regioni saranno in zona arancione, mentre chi è in rosso come noi, resterà in quella fascia. Il Molise resterà in zona rossa – ha annunciato Toma – almeno fino a domenica 21 marzo, poi speriamo di poter tornare in arancione. Ma in tutte le regioni c’è una situazione critica perché la variante inglese comporta una rapida diffusione del virus.

Per quanto riguarda le vaccinazioni – ha proseguito il presidente – oggi ci sarà la validazione da parte di Aifa di Johnson & Johnson, prodotto sul quale noi puntiamo molto perché è monodose e ci conserva facilmente. Con questo vaccino potremo coprire tutta la popolazione molisana. Nei prossimi due mesi potremo vaccinare tutti. Al momento abbiamo inoculato il 90% delle dosi disponibili e l’11% della popolazione molisana risulta essere vaccinata.”

Poi il presidente si è soffermato sui moduli di terapia intensiva aggiuntivi che si stanno montando fuori agli ospedali molisani. “A metà della prossima settimana – ha rimarcato il governatore – saranno pronti i 10 posti letto aggiuntivi al Cardarelli. Poi toccherà ai 10 di Termoli e ai 6 di Isernia. Entro fine mese il Molise avrà 26 posti di terapia intensiva in più.”